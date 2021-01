Elba diz que 'Covid foi criada por comunistas para destruir cristãos'

| Foto: Divulgação

A cantora Elba Ramalho usou as redes sociais, na terça-feira (05), para se desculpar após a repercussão negativa de um vídeo da cantora que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, ela afirmou acreditar em uma teoria da conspiração de que a Covid-19 teria sido criada pelos comunistas para destruir os cristãos [veja no vídeo abaixo]. Não há indícios de quando o vídeo foi gravado.

"Para muitas pessoas é apenas uma pandemia. Para nós, o senhor sabe e eu sei, é muito mais coisa por trás dessa pandemia e que vem ainda com o intuito de nos destruir. Nós somos o incômodo, o calo dos comunistas. Somos nós cristãos, mas nós somos também a resistência e vamos permanecer fiéis, porque Deus vai nos proteger", declarou Elba durante gravação.

Eu ouvi direito? Elba Ramalho afirmando que o COVID é um plano do comunismo para perseguir os cristãos?. pic.twitter.com/rdvd2UWmcg — Malu (@MariaLuizaQuar3) January 5, 2021

Após chuva de críticas, a cantora tentou se retratar. "Realmente não entenderam minhas palavras, talvez eu não tenha me expressado bem! Existia um contexto de cunho espiritual que não foi compreendido. Não afirmei que o vírus está no mundo para matar somente cristão! Entenderam mal, me desculpem", iniciou ela na publicação.



E completou, relembrando também ter sido vítima da doença: "Tive Covid-19 e sobrevivi, embora tenha perdido pessoas queridas, inclusive hoje. Isso é triste e doloroso. Perdão a quem se sentiu ofendido ou magoado. Deus nos guarde e proteja. Fiquem em paz", finalizou.

Essa não é a primeira polêmica com a Covid-19 em que Elba Ramalho se envolve. Na última semana, a famosa foi criticada após a Polícia Militar interromper uma festa para centenas de pessoas em sua casa em Trancoso, na Bahia. Na ocasião, ela negou que particiou do evento e afirmou que a residência estaria alugada para um grupo paulista. Após repercussão, ela resolveu processar o inquilino e revogar o contrato.

