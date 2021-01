Andressa Suita no BBB21? Ex de Gusttavo Lima participa de reunião

A assessoria de Andressa ainda não se pronunciou sobre o assunto | Foto: Divulgação

As especulações sobre os participantes do Big Brother Brasil 21 estão a todo vapor. E, Andressa Suita, a ex-mulher de Gusttavo Lima, é a mais nova celebridade apontada como integrante do reality da Globo. O nome da modelo ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta quarta-feira (6) e gerou curiosidade nos internautas, que questionaram a veracidade da informação.

A colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, informou que influencer teria viajado para o Rio de Janeiro para participar de uma reunião da emissora, que teria como foco uma negociação sobre sua participação no programa.

Redes sociais

Os internautas, então, lotaram as redes sociais com comentários sobre a possibilidade da modelo ser confinada. "Até parece que a Andressa Suita vai pro BBB com dois filhos pra criar, carreira, trabalhos", escreveu uma usuária identificada como Dany. "Eu queria muito a Andressa Suita no BBB. Minha torcida ela já teria", comentou Nicolly.

A assessoria de Andressa ainda não se pronunciou sobre o assunto. A modelo também desapareceu das redes sociais nos últimos dias.

Pandemia

J. B. Oliveira, o Boninho, afirmou que todos os "brothers" da nova temporada --famosos e anônimos-- já estão em pré-confinamento em um hotel por causa da pandemia da Covid-19. O BBB21 será o mais longo de todas as edições já realizadas. Com cem episódios, o reality estreia em 25 de janeiro e vai até 4 de maio. A lista oficial de participantes começará a ser anunciados a partir de 18 de janeiro, de acordo com Tiago Leifert.

A Fazenda

Vale lembrar que a modelo já participou de outro reality show. Em 2009, no auge dos seus 21 anos, Andressa foi escalada para participar de A Fazenda 2. Naquela época, a artista tinha virado assunto após ser citada diversas vezes pelo ex-namorado, o ator Theo Becker, que participou da primeira edição da atração rural da Record.

*Com informações do UOL

