William Bonner 'imita' fala de Bolsonaro no JN e vídeo viraliza

Brasil - William Bonner divertiu a internet, na noite da última quarta-feira (6), após a apresentação de uma notícia veiculada no Jornal Nacional, na emissora TV Globo, sobre as alegações de Jair Bolsonaro (sem partido) a respeito do país.



A reportagem mostrava declarações do presidente hoje, com um grupo de apoiadores, um dia após ter afirmado que o país estaria "quebrado".

Na bancada, o âncora leu na íntegra as alegações de Bolsonaro criticando a imprensa. A cena chamou atenção porque, para os telespectadores, o jornalista estaria tentando imitar a voz do presidente.

Confira o vídeo:

