‘Bum Bum Tam tam’: Hit viraliza por semelhança com nome de Instituto

Os fãs se empolgaram com o anúncio da eficácia que chegou a 78% e memes viralizaram | Foto: Divulgação

O hit 'Vai com o Bum Bum Tam tam' de MC Fióti, lançado em 2017, voltou a fazer sucesso pela semelhança com o nome do Instituto Butantan, que irá produzir a vacina Coronavac, em São Paulo.

Os fãs se empolgaram com o anúncio da eficácia que chegou a 78% e memes viralizaram nas redes sociais. Procurado, o Instituto Butantan ainda não comentou.

Assista ao vídeo que está repercutindo nas redes sociais:

totalmente viciada na fancam da vacina ao som de bumbum tan tan pic.twitter.com/hAGySy5qBy — mara (@viasammys) January 7, 2021

A repercussão foi tão grande que MC Fioti prometeu uma nova versão da música para homenagear a vacina.



Em seu Instagram, MC Fioti perguntou se deveria lançar a nova canção com referência ao "Instituto BumbumTan... perdão! Butantan. É a vacina envolvente que mexe com a mente de quem tá presente, a vacina saliente que vai curar nós do vírus e salvar muita gente"

Confira a música original que conta com mais de 1,5 bilhões de visualizações:

MC Fioti - Bum Bum Tam Tam | Autor: Divulgação

*Com informações do site SBT News

