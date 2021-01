Daniel Carvalho, criador da Katylene, morre no RJ aos 32 anos

Daniel se tornou um fenômeno em 2007 quando criou o blog "Papel Pobre" e a personagem Katylene | Foto: Divulgação

O influenciador digital e apresentador de TV Daniel Carvalho, 32 anos, criador da personagem Katylene, nesta sexta-feira (8). Ele estava internado no CER Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, desde o fim do ano passado. Ele teve uma parada cardiorrespiratória por falência aguda dos rins, no início da noite.



Daniel se tornou um fenômeno em 2007 quando criou o blog "Papel Pobre" e a personagem Katylene, fazendo comentários bem-humorados e cheio de sarcasmo e ironia sobre famosos, memes e outros assuntos de apelo popular.

Em 2010 ele chegou a ser VJ da MTV e, em 2012, foi contratado pela Band e se tornou parte do time do programa Muito Mais, de Adriane Galisteu.

*Com informações do site SBT News

