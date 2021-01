Assessoria desmente nova 'fake news' sobre morte de Zezinho Corrêa

Zezinho Corrêa passou a apresentar sintomas da doença na última segunda-feira (4) | Foto: divulgação

Manaus - Internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Samel, desde a última quinta-feira (7), cantor amazonense Zezinho Corrêa está vivo e segue em tratamento contra a Covid-19. De acordo com informações da assessoria, apesar de grave, o quadro de saúde do vocalista da banda Carrapicho é estável.

Durante os últimos dias, a família e assessoria do artista tiveram que desmentir a informação de sua morte, divulgada em portais locais e grupos de WhatsApp e Facebook, pelo menos, quatro vezes.

Em publicação no perfil oficial do cantor no Instagram, na última sexta-feira (8), a família informou que “notícia boa é para ser espalhada. Fake news devem ser repudiadas” e completou com agradecimentos aos verdadeiros amigos, que estão na torcida pela recuperação do artista “pedimos desculpas pelo susto que alguns irresponsáveis espalharam que Zezinho teria falecido”, diz a publicação.

Zezinho Corrêa passou a apresentar sintomas da doença na última segunda-feira (4). Segundo a assessoria do cantor, ele segue com glicemia e pressão controladas, mas fazendo medicação para controle de pressão. O maior problema é seu pulmão que está bem comprometido.

Leia mais

Zezinho Correa é internado em Manaus após testar positivo para Covid

Covid-19: antes de morrer, cantora do Garantido deu à luz ao 1º filho