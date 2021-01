'Estamos em luto': ator Luís Miranda lamenta morte de prima em Manaus

Luís Miranda pediu bom senso das pessoas | Foto: Divulgação

Manaus - O ator global Luís Miranda utilizou seu perfil no Instagram para publicar uma nota dizendo que perdeu uma prima, vítima de Covid-19, em Manaus, neste domingo (10). Na publicação, o ator também afirmou que mais parentes estão internados com a doença, em estado grave.

"Acabo de perder uma prima em Manaus e tenho mais parentes internados em estado grave! Vamos cuidar das nossas famílias e ajudar a diminuir essa transmissão. Eu apelo ao bom senso e às autoridades!! Não esperem chegar na sua. Cuidem-se", declarou.

Além disso, Miranda afirmou que a família segue em luto, pediu consciência às pessoas. "Estamos em luto gente!!! O que é mais preciso que aconteça?? O mundo virado com uma onda de poder a qualquer preço, as famílias enlutadas e as mortes avançando, vamos fazer uma corrente!!!", escreveu.

O ator finalizou pedindo apoio para cobrança de vacinação no país. "Vamos cobrar nossa vacina!!! Vamos nos colocar!!! Vamos previnir!!!", completou na publicação.

Confira:

Leia Mais:

‘Bum Bum Tam tam’: Hit viraliza por semelhança com nome de Instituto

Assessoria desmente nova 'fake news' sobre morte de Zezinho Corrêa