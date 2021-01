Casamento de Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão chega ao fim

| Foto: Divulgação

Chegou ao fim o casamento de 3 anos de Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão. A informação foi confirmada pela assessoria, por meio de nota. "Os dois estavam vivendo realidades muito distintas e estavam há meses tentando achar uma solução para essa questão", diz o comunicado.

O trabalho e a distância física foi um dos fatores decisivos para o fim que partiu de ambos. Marina é apontada, ainda com um novo amor: trata-se de Guilherme Mussi, deputado federal por São Paulo pelo partido Progressistas.

O novo affair é amigo em comum de Marina e Xande, e o ex-casal foi padrinho de casamento do irmão de Guilherme, Eduardo Mussi, em 2019.

A jornalista Fábia Oliveira afirma que Marina e Guilherme mantém um relacionamento de meses, e que a atriz por prezar a imagem com os fãs e contratantes, resolveu assumir o fim do casamento já que o deputado não esconde que está se relacionando com a atriz, planejando, inclusive, morar juntos.

