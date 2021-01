Saiba o motivo da separação de Marina Ruy Barbosa e Negrão

| Foto: Divulgação

Para quem pensa que a separação de Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão é somente pela distância, conforme a assessoria de ambos informou, está enganado. De acordo com um colunista do Isto É, a atriz vive, há mais de dois meses, um relacionamento secreto com o deputado federal por São Paulo, Guilherme Mussi.

Segundo fontes próximos da artista, ela tem frequentado a casa de Guilherme, e o affair não escondeu a relação de amigos próximos, que não aguentaram guardar o segredo.

A principal preocupação da atriz para não anunciar a separação com Negrão era a imagem pessoal, tanto que nem os pais ficaram sabendo do relacionamento com Guilherme.

Guilherme é conhecido por colecionar ex-mulheres famosas, como a apresentadora Rebeca Abravanel e a influencer Luciana Tranchesi, além de recentemente ter virado notícia por dar festas durante a pandemia, chegando a ser proibido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo de continuar com as algazarras que incomodavam os vizinhos.

Marina era amiga próxima da esposa do irmão de Mussi, sendo que a atriz e seu agora ex-marido, Alexandre Negrão, foram padrinhos de casamento do casal, que em novembro de 2019 sofreu um acidente fatal de avião. Guilherme também foi padrinho do irmão, na ocasião.

