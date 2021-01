Luísa Sonza e Vitão vão casar? Cantora responde

ntre outras perguntas, a loira afirmou que está muito feliz com o cantor | Foto: Divulgação





Luísa Sonza abriu a caixa de perguntas nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (11), e respondeu algumas curiosidades sobre o relacionamento com Vitão. Na dinâmica, os fãs fazem uma afirmação sobre a cantora e ela diz se é verdade ou não.

"[É verdade] que pretede se casar com o Vitão?", questionou um seguidor. "Verdade, né? Eu namoro pra casar mesmo, senão nem começo", afirmou Luísa. A famosa ainda explicou que o namorado é bem mais carinhoso que ela.

Entre outras perguntas, a loira afirmou que está muito feliz com o cantor e ainda brincou sobre ter sido a primeira a dar presentes no namoro. "Sim porque não tem presente melhor do que ficar comigo e não porque foi ele que deu o primeiro presente no meu aniversário (Risos)", disse, bem humorada.