Cantora desenterra gato e cozinha restos mortais em caldeirão

A cantora norte-americana Azealia Banks protagonizou uma polêmica nas redes sociais nesta terça-feira (12). A cantora publicou vídeos em que mostram ela desenterrando seu gato, Lucifer, que morreu há três meses. Logo depois, ela cozinha os restos mortais do animal em uma panela para separar os restos de terra dos ossos.

Após o procedimento, ela publicou uma foto do crânio de seu gato e o homenageou. "Lúcifer. 2009 - 2020. Meu querido gatinho. Obrigada por tudo. Uma lenda. Um ícone. Para sempre um servo", escreveu.

Bastou isso para que a rapper entrasse nos assuntos mais comentados do mundo. Os próprios fãs da cantora ficaram divididos sobre a necessidade da exposição de um ato como esse. Já outros pediram que respeitassem Azealia, uma vez que muitas das críticas continham intolerância religiosa já que o ato é considerado comum em algumas religiões não-cristãs. Azealia está se mudando de sua casa em Los Angeles para Miami (EUA), e essa seria a forma para que ela continuasse com uma lembrança do animal.

O Instagram, em medida para diminuir as tensões, colocou restrições a foto em que o crânio do animal aparece. Para visualizá-la é necessário concordar. Veja abaixo algumas imagens publicadas por Azealia: