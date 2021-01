Bruna Marquezine e Neymar juntos novamente? Saiba sobre as fotos

| Foto: Divulgação

Brumar, o shipper que intitula a relação de Bruna Marquezine e Neymar voltou a quebrar a internet nesta terça-feira (12), tudo porque o jogador teria supostamente desarquivado as fotos com a atriz em suas redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais comentados no twitter.

Memes e mil teorias de uma possível volta tomaram conta das redes. Procurado para esclarecer o motivo das fotos do ex-casal no instagram, Neymar disse: “Eu não desarquivei nada, nem sei mexer nisso, nunca mexi em foto nenhuma [Bruna] fez parte da minha vida e não tem porque pagar ou arquiva. Isso foi coisa do instagram” declarou o jogador.

| Foto: Divulgação

Bruna e Neymar mantiveram um relacionamento entre idas e vindas de 2012 há 2018 movimentando um fandom apaixonado e fiel, que mesmo depois de um término, aparentemente definitivo, nunca perde a esperança de uma volta do casal.

