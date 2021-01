Áudio: Lisa Barcelos relata momentos íntimos com Nego do Borel; ouça

| Foto: Divulgação

Nego do Borel e Duda Reis se separaram recentemente em meio a várias especulações sobre o comportamento abusivo do cantor. Nesta terça-feira (12), a história ganhou um novo capítulo.

Em um áudio, divulgado pela jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a dançaria e influenciadora Lisa Barcelos relata a uma amiga momentos íntimos que teria vivido com Nego do Borel. Detalhe: Lisa Barcelos fala que os encontros aconteceram na casa, onde ele morava com Duda Reis, na Barra da Tijuca.

Lisa é amiga de Nego e ao passar do tempo acabou pegando amizade com Duda. Em um trecho do áudio a dançarina chega a dizer:

"Do nada ele começou a abrir o short e quando eu fui ver ele já estava com o negócio na minha boca. Uma pir**c* enorme e grossa, maior que já vi na minha vida. Eu não dava nada. Começou a me puxar para o quarto e eu falei que não. Acabou que no final eu fui para o quarto dele. Meu Deus, que quarto... Uma cama imensa, maior casarão. A gente começou a se pegar muito, eu tirei a roupa e ele também. Aí não achamos a camisinha e ele falou que queria muito me comer. Falou várias coisas. Falei que eu tava menstruada, porque estava maior calor e eu não queria dar pra ele de primeira. [...] Tava com um fogo, e aí falou 'vamos sem camisinha mesmo, mas do jeito que eu tô eu vou te fazer um filho, porque eu tô com muito tesão'", diz Lisa Barcelos no áudio.

O áudio não é novo, a própria Duda Reis já sabia da existência dele e teria ficado chocada com as revelações. Fato é que, na época, Lisa garantiu que se tratava de uma trolagem, Nego e Lisa deixaram de se seguir no instagram, mas agora com o término do noivado voltaram a se seguir nas redes sociais.

Ouça o áudio:

| Autor:

LEIA MAIS:

Casamento de Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão chega ao fim

Saiba o motivo da separação de Marina Ruy Barbosa e Negrão