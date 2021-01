Duda Reis expõe traições e diz que sofreu agressões de Nego do Borel

Pelos stories do Instagram, a atriz fez um longo desabafo | Foto: Divulgação

Após o vazamento de um suposto áudio que confirmaria uma traição de Nego do Borel, Duda Reis resolveu quebrar o silêncio na tarde desta terça-feira (12) e afirmou que sofreu um relacionamento abusivo com o funkeiro.

Pelos stories do Instagram, a atriz fez um longo desabafo sobre a relação e expõs printscreens que comprovariam outras traições do cantor.

"Como se não bastasse eu ter saído com diversas feridas e traumas por causa do bom samaritano de rede social, recebo agora mais baixaria no meu celular e vou começar a expor mesmo. E vou expor porque sei que é verdade. Porque essa menina é uma conhecida minha, temos várias amigas em comum e ela veio me contar hoje o que aconteceu. Nesse dia, fui passada a perna (pra variar) e o bonitão nas festinhas, comprometido e com várias mulheres".

E acrescentou: "Passei muita coisa que vou poder testemunhar e usar de incentivo para vocês. Verbais, chantagens emocionais, sentia medo mesmo, medo pela minha vida e decidi botar a boca no trombone. [...] Aliás, no dia que vou postar agora, estava com crise de pânico, passando muito mal porque eu sempre era deixada enquanto as festinhas rolavam e o ser cagava pra mim e desligava o telefone pra eu não perguntar aonde estava. Dizia que era coisa de maluco ter ansiedade, depressão e pânico (o que tenho), sendo que o maior causador de tudo em mim, era o próprio".

A famosa ainda completou ao dizer que não vai mais se calar. "Pode me ameaçar, pode surtar, pode tentar ligar, que não vai adiantar. Não vou mais fechar a boca e não vou mais cair em nenhuma manipulação. Agora, ou a pessoa vai pras festinhas clandestinas (que sempre achei o auge, porém o ser ama) tocar o terror nas mulheres que se prestam a isso, ou vai tentar usar Deus nisso. É cíclico!!!"

Mais tarde, também pelos stories, a atriz caiu no choro após receber outros indícios de traições, além de afirmar temer pela própria segurança.

"Pessoas falando de situações que eu chegava a desconfiar, mas eu era sempre tratada como maluca. Pessoas que participavam dessas safadezas dando risada de mim, que coisa horrível! Isso é muito desumano! [...] Vou tomar todas as medidas protetivas necessárias, porque preciso, temo pela minha vida e temo pela minha segurança, sim. Sei como a pessoa é. Não sou louca, não sou mentirosa. Sei o que vivi, eu sei o medo que dá", afirmou.

