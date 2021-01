Paola Carosella deixa o programa ‘Masterchef Brasil’

Paola disse que vai cuidar das empresas | Foto: Divulgação





A chef Paola Carosella, do ‘Masterchef Brasil’, da Band, pediu pra sair do programa. Nesta quarta-feira, dia 13, ela comunicou à emissora que não vai mais participar da atração comandada por Ana Paula Padrão. A renomada cozinheira argentina, que ficou famosa ao avaliar pratos dos candidatos na TV, ao lado de Érick Jacquin e Henrique Fogaça, agradeceu a parceria com a emissora, afirmou ter sido uma honra integrar a equipe, mas alegou que precisa se dedicar integralmente as suas empresas. Paola é dona de restaurantes em São Paulo.

“Para os meus colegas queridos, para todos os que acompanham e assistem ao ‘MasterChef’ e para a direção da Band e Endemol, meu muito obrigada e minha torcida sempre”, registrou a chef.

A Band anunciou que não sabe quem substituirá Paola na próxima temporada do ‘Masterchef’, confirmada para o segundo semestre de 2021. Ainda não há data para o início das gravações.

Veja o comunicado oficial da emissora sobre a saída de Paola, abaixo, na íntegra:

"O Grupo Bandeirantes agradece muito a parceria e toda a dedicação da chef Paola Carosella durante os últimos seis anos no elenco do MasterChef. Ela ajudou (e foi uma das protagonistas), ao lado de um grande time de profissionais, a consagrar o programa como um dos maiores sucessos da TV brasileira.

No dia de hoje, 13 de janeiro, Paola comunicou à direção da Band sua decisão de focar suas atenções em seus negócios particulares, neste momento em fase de grande expansão.

'Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado MasterChef na Band. Aqui estou e estarei sempre na minha casa. Mas neste momento minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integral. Para os meus colegas queridos, para todos os que acompanham e assistem ao MasterChef e para a direção da Band e Endemol, meu muito obrigada e minha torcida sempre', disse Paola.