"Estreia no palco foi melhor que perder virgindade", diz Gustavo Mioto

O cantor sertanejo Gustavo Mioto, declarou que suas estreias nos palcos foram mais impactante que perder a virgindade.

Questionado por Matheus Mazzafera no YouTube, sobre o que mais impactou, o cantor foi enfático: “O 1º show”.

“O show mudou minha vida. Eu tinha 13 anos. Se não me engano foi em Araras, no interior de São Paulo. Eu cantei apenas uma música, do Roupa Nova… eu entrei, cantei o refrão e vazei. Passei uma semana acordado [me achando]”, conta.

E continuou relembrando sua primeira vez. “Eu cantava em uma web rádio. Nesse dia, eu fiquei entre os mais pedidos com uma música. Foi de 13 para 14 anos. Meu amigo [da rádio], me deus os parabéns e disse que ia me dar um presente. Então, ele me jogou dentro da casa de uma guria e aconteceu”, finalizou.

