Duda Reis acusa Nego do Borel de estupro, ameaça e transmissão de HPV

Manaus (AM) - A atriz Duda Reis fez um boletim de ocorrência (B.O.) contra o cantor Nego do Borel nesta quinta-feira (14) na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em São Paulo. A jovem relata que foi vítima de violência e ameaças e estupro pelo ex-noivo. O caso foi registrado na Delegacia do Rio de Janeiro.

Duda contou aos policiais que, em agosto de 2018, em uma viagem a Portugal que durou 20 dias, ela permaneceu dopada durante o período e que Borel voltava dos shows e mantinha relações sexuais não consentidas com ela, sob efeitos de medicamentos. A atriz narra que pedia para que ele não fizesse isso, mas não era atendida.

A jovem de 19 anos também relatou à polícia que, na mesma viagem, se recusou a acompanhar Borel em um dos shows dele e foi agredida pelo cantor, provocando lesões nas costas e pernas. Ela declarou na delegacia que também foi ameaçada com uma faca por ele, mas em nenhuma das agressões recebeu atendimento médico.

Nas redes sociais, o cantor assume que traiu a ex-noiva, mas nega que tenha cometido qualquer violência contra a moça. Ele prestou queixa contra ela por injúria, calúnia e difamação em uma delegacia do Rio de Janeiro nesta quarta (14).

A atriz ainda acusa Nego do Borel de transmitir a ela uma infecção sexualmente transmissível durante o relacionamento dos dois: "Vítima foi traída diversas vezes pelo autor sem que soubesse, e que contraiu HPV do autor. Duda só teve um parceiro sexual antes do agressor. Ele manteve relação sexual com outras mulheres".

Ainda no relato de Duda, ela diz que descobriu na residência de Borel um fuzil e um cofre com R$ 2 milhões em espécie. Por fim, requisitou medida protetiva com base na Lei Maria da Penha. Dessa maneira, Nego não pode contatá-la, nem se aproximar dela.

