Whindersson Nunes envia 150 cilindros de oxigênio para Manaus

Manaus – Uma mobilização que começou com Whindersson Nunes já arrecadou o valor de 150 cilindros de oxigênio de 50 litros para Manaus. O envio do gás deve ser realizado neste sábado (16), aguardando apenas questões de logística para chegar aos hospitais da rede pública do Amazonas, segundo compartilhou o cantor Gusttavo Lima - que auxilia na transferência do material - nas redes sociais.

Utilizando a influência em prol do bem, Whindersson Nunes cobrou nomes do cenário artístico e influenciadores para contribuir na ajuda a Manaus, que vive um dos cenários mais caóticos desde o início da pandemia de Covid-19, e artistas como Joelma, Alok, Tata Werneck e Tirupilla responderam ao chamado.

Além do oxigênio, o humorista também arrecadou 50 aparelhos Bipap para ventilação nas vias aéreas - que auxiliam pessoas que são capazes de respirar espontaneamente, mas que necessitam de apoio para manter as vias aéreas desobstruídas - e outros materiais hospitalares, que já foram enviados para a capital amazonense em três aviões, nesta sexta-feira (15).

“Quando a merda já está feita, o foco tem que ser em reduzir danos, vamos atrás de mais aparelhos ventiladores pulmonares individuais, mesmo que seja individual, uma vida é uma vida”, afirmou Whindersson Nunes, no Twitter.

Os cantores Luan Santana e Gusttavo Lima, além de realizar a doação de cilindros, também arcaram com a logística de entrega do gás e dos outros insumos na capital amazonense.

“Meu irmão Marcos, que mora em Manaus, vai cuidar de distribuir nos hospitais pequenos e nos interiores, que também estão precisando! Ele está em contato com a galera das doações”, informou.

O humorista explicou que os artistas não compram os cilindros de oxigênio, e sim doam o valor dos insumos ou se mobilizam, de alguma forma, para ajudar na campanha.

Whindersson Nunes também compartilhou que está em contato com a empresa White Martins e com diversas autoridades para agilizar a entrega dos materiais.

“Eu tenho um carinho especial por Manaus, pois foi uma das primeiras cidades a me dar moral como artista, nunca me esqueço, me ajudou a ser o artista que eu sou hoje”, homenageou o humorista.

Dados da pandemia no Amazonas

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) confirmou 3.816 novos casos da Covid-19 no Amazonas somente nesta quinta (14), totalizando 223.360 casos da doença no Estado.

Segundo o boletim, foram confirmados 51 óbitos por Covid-19, sendo 44 ocorridos no dia 13/01 e 7 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 5.930 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta quarta-feira (13), foram registrados 87 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 28.204 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 12,63% dos casos confirmados ativos.

