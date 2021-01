Whindersson Nunes mobilizou três aviões com ventiladores pulmonares

Manaus (AM) - Whindersson Nunes compartilhou nas redes sociais nesta sexta-feira (15) que mobilizou três aviões pulmonares e equipamentos hospitalares para Manaus.

"Mobilizando três aviões para levar equipamentos hospitalares e 50 aparelhos BIPAP (ventilador pulmonar), já que não podemos transportar cilindros. Indo primeiro aos hospitais pequenos. Vai dar certo. Vamos em busca das possibilidades!", ele escreveu no Twitter.

60 concentradores de oxigênio pros hospitais do interior, 10 diretamente para o Instituto da Saúde da Criança no Amazonas 🙏🏼 pic.twitter.com/jz9pRAcd1u — Whindersson Nunes (@whindersson) January 15, 2021

O humorista disse que o DJ Alok e a dupla Jorge & Mateus estão entre os que "entraram pesado nas doações".



Whindersson mostrou equipamentos que estavam sendo doados. "60 concentradores de oxigênio pros hospitais do interior, 10 diretamente para o Instituto da Saúde da Criança no Amazonas", ele escreveu.

Nunes explicou que tem um "carinho especial por Manaus porque foi uma das primeiras cidades a me dar moral como artista, nunca me esqueço, me ajudou a ser o artista que sou hoje".

"Muitas doações no pix pra materiais hospitalares, e temos um valor de 150 cilindros de 50L", afirmou Whindersson ainda na noite de quinta-feira (14).

O humorista contou que estava com um grupo de amigos no WhatsApp e que, com isso, conseguiu o auxílio de Tirulipa, Tatá Werneck, Simone (dupla de Simaria), Tierry, Marília Mendonça, Wesley Safadão e outros artistas.

Preciso do número da conta. Pode acrescentar + 20 cilindros assim que souber onde enviar dinheiro. Não tenho WhatsApp . Parabéns pela iniciativa https://t.co/4CO1xHhyrn — Paulo Coelho (@paulocoelho) January 15, 2021

Ao ver o pedido de Whindersson, o autor Paulo Coelho também se comprometeu em ajudar.



Material chega sábado (16)

Quem também fez questão de prestar sua solidariedade foi Gusttavo Lima, que já providenciou o transporte de 150 quantidades de tubos de oxigênio.

Segundo informou informou o cantor na tarde desta sexta-feira (15) no Instagram, os cilindros doados pelo já estão prontos para chegarem no sábado em Manaus.



"Estamos desenhando toda a logística e sábado estará chegando em Manaus 150 Cilindros de Oxi. Estou com todos vocês Manauaras", diz Gusttavo Lima.

Quem também fez questão de prestar sua solidariedade foi Gusttavo Lima, que já providenciou o transporte de 150 quantidades de tubos de oxigênio | Foto: Reprodução

*Com informações do G1