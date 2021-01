Affair de Nego do Borel, Lisa Barcelos, desabafa em rede social

Affair disse que estava se sentindo muito mal | Foto: Divulgação

Lisa Barcelos, a youtuber de 18 anos, ex-affair de Nego do Borel, reativou sua conta no Instagram para se pronunciar, após a polêmica envolvendo o relacionamento do cantor com Duda Reis virar caso de polícia. Ela havia deletado seu perfil por causa dos ataques que recebeu por se envolver com o artista, quando ele ainda era comprometido.

A youtuber revelou que conheceu o funkeiro por meio do incentivo de um ex-namorado, e cerca de um mês depois, com ajuda dele, ela emplacaria um trabalho no restaurante de um amigo do artista. “Uns dias depois eu estava com meu melhor amigo no centro do Rio, e então a gente foi comemos, bebemos, falamos sobre assuntos pessoais da minha vida, ele falou… E foi nesse dia que aconteceu tudo o que aconteceu (...) Passou isso, ficou meio esquisito, mas foi só papo de trabalho. Pra vocês terem noção eu já estava com uma música pronta, ele queria fazer marketing de maquiagem minha, projetos, várias coisas”, disse.

Sobre Duda Reis, ela contou o dia em que a conheceu: “Eu fiquei meio surpresa, super nervosa… Nunca tinha tido nenhum contato com ela, nunca tinha falado com ela antes. Eu vi ela lá, gravamos… Ela era um amor de pessoa, muito gentil, e eu quis muito falar com ela, mas falaram que eu ia acabar com minha carreira. Depois que passou uns dias, eu falei que não queria mais fechar trabalho [com o restaurante]… Fiquei me sentindo mal, abandonei toda a ideia de contrato, mas não quis, cortamos laços, virou o ano e veio isso tudo à tona agora, mas eu já sabia que ia vir mais cedo ou mais tarde.”



Antes, o pai da youtuber também foi às redes sociais para defender a filha. “Sou pai daquela que vocês, fãs, da mídia, sites de fofoca, de canais de intriga, que estão massacrando, julgando, detonando, a minha filha. Quero dizer que sou eu”, afirmou.



Entenda o caso

A polêmica nesta semana, após um áudio em que Lisa Barcelos assume uma relação com Nego do Borel ter vazado na imprensa. No registro, a jovem relata momentos íntimos que aconteceram na própria casa do cantor, na Barra da Tijuca, onde ele morava com Duda até o fim do noivado, que aconteceu em dezembro.

*Com informações do Fuxico

