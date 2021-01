"Sou 100% canibal", disse ator Armie Hammer em mensagens vazadas

| Foto: Tobias Schwarz

Mundo - As mensagens privadas do ator Armie Hammer, 34, sobre canibalismo vazaram na internet e tem sido assunto recorrente nas redes sociais. Os prints das supostas conversas dele com algumas mulheres foram divulgados no Twitter.Além de ter essas mensagens expostas, no momento, Hammer passa pelo rompimento de um relacionamento de mais dez anos com Elizabeth Chambers, de 38 anos.

Conhecido pelo sucesso do filme "Me Chame Pelo Seu Nome" e pela recente participação no filme "Rebecca", do Netflix, o ator teve diversas mensagens divulgadas nas redes sociais que revelam comportamento, no mínimo, assustador.

"Sou 100% canibal. Eu quero com*r você. Merd*! É assustador admitir isso. Eu nunca admiti isso antes". Em outra, ele escreveu: "Eu cortei o coração de um animal vivo antes e o comi enquanto ainda estava quente."

Diante das acusações, o jornal inglês The Sun tentou contato com o ator, mas não conseguiu retorno.

Em outubro, com o divórcio, Hammer não via os dois filhos há meses e exigiu que a ex-mulher voltasse de sua longa viagem às Ilhas Cayman. O ator já virou notícia ao curtir uma série de publicações sobre BDSM e também ao publicar um vídeo mostrando seu filho, ainda bebê, chupando os dedos de seu pé.

Na legenda do vídeo, ele brincou que o menino estava fazendo isso há mais de sete minutos e ainda incluiu a hashtag "fetiche por pés". Isso foi o suficiente para criar uma onda de comentários condenando o comportamento do ator, que usou a imagem do filho em um contexto sexual. Na sequência, o ator apagou o vídeo. Confira esse vídeo aqui.

*Com informações do F5

