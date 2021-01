Após pedido de socorro, MC Livinho reaparece e intriga a internet

Por volta das 3h da manhã, ele reapareceu e compartilhou um pequeno vídeo nos Stories | Foto: Divulgação

Mc Livinho deixou fãs e familiares preocupados na noite de domingo (17) e madrugada de segunda-feira (18) quando compartilhou um stories no Instagram - já deletado - dizendo que estava sendo perseguido. Depois, o funkeiro postou um vídeo com as imagens escuras e pedindo ajuda, quando desapareceu por horas.

"Não sei se me conhece, não tô entendendo nada esse carro aqui atrás de mim. Verdade mesmo, já está estranho. Quer seguir, pode seguir, tá emocionado?". Por volta das 3h da manhã, ele reapareceu e compartilhou um pequeno vídeo nos stories, todo suado, dizendo que estava bem, mas sem explicar o ocorrido.

Antes de serem excluídas, um fã fez o registro das histórias do funkeiro postadas no Instagram. Veja:

Além da perseguição o MC Livinho também contou que parou pra comer e tinham pessoas encarando ele como se quisessem treta, ALGUÉM DESCOBRE ONDE ELE PAROU PRA COMER, PESSAM VÍDEOS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, FAÇAM ALGO, SLA...

Elian, irmão de Livinho, escreveu nas redes sociais, antes do reaparecimento: "eu não sei o que está acontecendo com meu irmão. Tentei entrar em contato, não consegui. Quem tiver notícia, por favor, entra em contato comigo".



O youtuber Adriano Junior, conhecido como Coreno, amigo de Livinho, postou um vídeo afirmando que ninguém estava conseguindo contato com o cantor: "estou no aguardo igual a vocês". Ele também afirmou que tentou contato com o DJ do cantor e com a mulher de Livinho, mas não conseguiu falar com eles

Horas depois, Livinho fez novos vídeos, em que aparece suando, e diz que está bem.

"Família, tô suave, tô de boa, tô bem, tô bem graças a Deus e vou continuar bem. Tô chegando aqui na casa dos meus pais, falei com meu irmão, já. Tô bem, família, tô bem."

O irmão do cantor também divulgou uma foto em que Livinho aparece sentado em uma cama.

Veja a publicação de agradecimento do cantor

