BBB21: Veja os participantes confirmados na casa mais vigiada do país

Veja alguns dos participantes | Foto: Reprodução

Os participantes da 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo), que começará na próxima segunda-feira (25), passaram a ser revelados na tarde desta terça-feira (19). O anúncio foi feito nos intervalos da programação da emissora, sempre mostrando um integrante do grupo pipoca e outro do grupo camarote.



A edição promete ser "O Big dos Bigs" e quebrar recordes como na última edição, no qual famosos foram convidados para fazer parte do Camarote, enquanto os anônimos eram intitulados como Pipoca.

Nessa nova edição, os participantes terão um painel de caricaturas para poderem montar suas estratégias ao longo do programa e o líder receberá o poder do "Não".

Veja quem vai participar do BBB21:

KAROL CONKÁ

| Foto: Reprodução

Karol Conká, 35, é a primeira famosa anunciada no BBB 21. Destaque no rap com letras que evidenciam o empoderamento feminino e falam sobre o racismo. Ela chegou a dizer que nunca participaria do programa, mas depois mudou de ideia. Ela também contou que preparou looks para usar no BBB 21.

CARLA DIAZ

| Foto: Reprodução

A atriz Carla Diaz, 30, está na televisão desde os 2 anos, quando começou a carreira fazendo comerciais. Seu primeiro papel na televisão foi na novela "Éramos Seis" (1994, SBT). Desde então trabalhou em sucessos como "O Clone" (Globo, 2001) e "A Força do Querer" (Globo, 2017), que está em reprise atualmente. Ela conta com mais de 2 milhões de seguidores em seu Instagram.

ARTHUR PICOLI

| Foto:

O instrutor de crosffit Arthur Picoli, 25, afirmou que se inscreve para o BBB desde a 16ª edição, mas acha que não estava tão preparado para encarar o reality nos anos anteriores. Natural de Conduru, no Espírito Santo, ele foi para Goiânia aos 14 anos para iniciar a vida profissional no futebol. Ele passou por clubes como Atlético Goianiense e Ponte Preta, mas algumas lesões impediram sua continuidade no esporte.

CAIO

| Foto:

O fazendeiro Caio, 32, natural de Anápolis (GO), é um dos participantes do Big Brother Brasil 21. Ele mora na cidade, mas trabalha, todos os dias, na propriedade de seu pai, onde plantam soja e milho e criam gado. Por ter crescido lá, é um apaixonado pelo contato com a natureza e pela vida no campo desde a infância.

CAMILLA DE LUCAS

| Foto:

A influenciadora Camilla de Lucas ganhou destaque no ano passado através do Tik Tok. Confirmada agora como uma das participantes do Big Brother Brasil 21, ela possui mais de 6 milhões de seguidores em suas redes sociais. Seu sucesso começou com vídeos curtos e bem-humorados divulgados nas redes sociais, onde ela brinca com situações do cotidiano.

JOÃO LUIZ PEDROSA

| Foto:

O professor de geografia João Luiz Pedrosa, 24, vai compor o grupo da Pipoca. Mineiro de Santos Dumont, ele mora há um ano na cidade de Extrema com o namorado, uma calopsita e duas chinchilas, e afirma ser apaixonado pela profissão de professor. Um de seus hobbies são as habilidades manuais, tanto que, durante o mestrado, abriu uma loja virtual para vender cadernos e quadros pintados por ele e uma amiga.

POCAH

| Foto: Reprodução

A cantora de funk Pocah, 26, iniciou sua carreira em 2012 com o nome de MC Pocahontas e, atualmente, conta com mais de 11 milhões de seguidores em seu Instagram e 2,3 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. Em 2019, ela assinou contrato com a gravadora Warner, ano em que trocou o nome artístico para Pocah. Desde então a cantora lançou grandes sucessos como "Não Sou Obrigada" (2019) e "Resenha Lá Em Casa" (2019), parceria com o MC Kevin O Chris.

ARCREBIANO

| Foto:

O modelo e educador físico Arcrebiano, 29, é capixaba, mas mora em Goiânia desde os 16. Ele é o terceiro nome confirmado para o time Pipoca da edição do BBB21. Já teve três namoros sérios, um deles de oito anos, mas hoje está solteiro, e diz estar aberto a relacionamentos na casa. Apelidado de Bill na adolescência, ele brinca com a história de seu nome, que foi entendido errado no momento do registro e ficou como está hoje.

KERLINE CARDOSO

| Foto:

A modelo e influenciadora Kerline Cardoso, 28, é de Fortaleza (CE) e diz que trabalha desde os 14 anos para ajudar a sua família. Há alguns anos, abriu uma empresa para gerenciar a carreira de influenciadores digitais. Porém, após receber um golpe, precisou fechar o negócio e seguir apenas com a própria carreira na internet.

LUCAS PENTEADO

| Foto:

Anunciado como um dos participantes do grupo Camarote, Lucas Penteado, 24, pode ser visto atuando como o personagem Fio em "Malhação - Viva a Diferença", que está sendo reprisada atualmente. Ele é tataraneto de um dos fundadores da escola de samba Vai Vai e diz que cresceu dentro da agremiação. Porém, ele se encontrou no rap, fazendo batalhas de rimas, e na dança.

NEGO DI

| Foto:

O comediante Nego Di, 26, é mais um dos participantes confirmados no Big Brother Brasil 21, que estreia na próxima segunda-feira (25). Gaúcho, Nego Di já esteve no Exército, foi taxista, garçom, cozinheiro e chegou a abrir sua própria barbearia, mas ficou famoso quando um áudio seu viralizou, narrando um assalto que sofreu de verdade. Foi a partir daí que ele criou o termo "whatsapper", pois começou a receber pedidos de áudios com vozes de seus personagens.

JULIETTE FREIRE

| Foto:

A advogada e maquiadora Juliette Freire, 31, tem o sonho de se tornar uma delegada. Natural de Campina Grande (PB), atualmente mora com uma amiga. Apesar da origem humilde, sempre se dedicou muito para ajudar sua numerosa família. Ainda criança, já lavava cabelos no salão de sua mãe. Cursou alguns anos da faculdade de Letras e, depois, formou-se em Direito (Com informações da Folhapress).

VIIH TUBE

| Foto:

Aos 20 anos, a youtuber e atriz, que soma mais de 39 milhões de seguidores nas suas redes e plataformas digitais, está confirmada no Grupo Camarote. Com um canal de vídeos criado em 2013, ela começou a se aventurar no universo da internet aos 12 anos, fazendo vídeos sobre o seu dia a dia. Nos últimos anos, além de compartilhar parte de sua vida, Viih Tube também escreve e atua em webséries voltadas para o público teen.

GILBERTO

| Foto: Reprodução

Decidiu fazer Economia depois de ver o filme “À Procura da Felicidade” com Will Smith. Com origem humilde e estudante de escola pública, foi a primeira pessoa da família a entrar na universidade. Tem mestrado, está fazendo doutorado e aguarda resultado de provas de um PhD nos Estados Unidos. Tem 29 anos e é mórmon.

LUMENA

| Foto:

Psicóloga e DJ, 29 anos, natural de Salvador, Bahia. Após se dedicar a uma carreira acadêmica, Lumena vem se legitimando, mais recentemente, com outra identidade profissional: a discotecagem de pagodão baiano. Ela é do grupo Pipoca.

RODOLFFO

| Foto:

Cantor sertanejo, 32 anos, natural de Uruaçu, Goiás. Rodolffo é parceiro de Israel em uma dupla sertaneja que começou quando eles tinham 7 anos de idade. Com 25 anos de carreira, acumula vários discos lançados e fãs espalhados por todo o Brasil. Ele é do grupo Camarote.

THAÍS

| Foto:

Aos 27 anos, a cirurgiã-dentista, moradora de Goiás é mais uma participante do grupo Pipoca. Ela também é modelo, dj e produtora.

PROJOTA

| Foto:

O cantor José Tiago Sabino Pereira, de 34 anos, o "Projota", é um grande nome do rap nacional e coleciona visualizações em plataformas digitais.

SARAH

| Foto:

A brasiliense Sarah, de 29 anos, é consultora de marketing digital. Ela teve os planos frustrados por conta da pandemia, pois havia pedido demissão para trabalhar em Mônaco e não conseguiu ir.

FIUK

| Foto:

Fiuk tem 30 anos e é ator, cantor, empresário e piloto de Drift. Ele é filho do cantor Fábio Jr. e irmão da atriz e cantora Cleo Pires. Fiuk está solteiro e promete viver o BBB intensamente.

Imunidade

A Globo anunciou que o público poderá votar nos participantes em que preferem do grupo Camarote e do grupo Pipoca. Os três mais votados de cada grupo irão garantir imunidade na primeira semana do confinamento.