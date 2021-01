Atriz critica envio de oxigênio à Manaus: 'não tem outro estado?'

Antônia Fontenelle citou ainda o nome do cantor Gusttavo Lima, que enviou um avião carregado de oxigênio para a capital amazonense | Foto: Divulgação

Manaus - A atriz e influencer Antônia Fontenelle criticou, em um vídeo que circula nas redes sociais, a ajuda de vários artistas, que fizeram campanha e enviaram cilindros de oxigênio para Manaus. As ações solidarias ocorreram em momento de crise no sistema público de saúde por falta de gás nas unidades hospitalares do Amazonas.

"Todo mundo disputando quem envia mais oxigênio para Manaus, não tem outro estado para enviar, não? Daqui a pouco eles não vão ter onde guardar oxigênio lá", ironizou a influencer.

Antônia Fontenelle citou ainda o nome do cantor Gusttavo Lima, que enviou um avião carregado de oxigênio para a capital amazonense, que vive o pior cenário desde o início da pandemia. "E porque o Gusttavo Lima mandou avião agora todo mundo quer mandar três, quatro, cinco aviões para Manaus".

Situação dramática



A capital vive uma situação dramática com inúmeros pacientes morrendo asfixiados pela falta de oxigênio em hospitais. Alguns médicos que trabalham nos locais tiveram que ventilar manualmente os pacientes em estado mais críticos nas UTIS.

Após a falta de oxigênio, o governo federal começou a transferir pacientes para outros estados e pediu ajuda aos Estados Unidos com o fornecimento de um avião adequado para levar cilindros a Manaus.

