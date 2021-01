Médica Thelma Assis, campeã do BBB, atua no combate à Covid em Manaus

Em uma das imagens que circulam na internet, a médica, ao lado de outras profissionais, está no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto | Foto: Divulgação

Manaus - Ganhadora do Big Brother Brasil 2020, a médica Thelma Assis está atuando na linha de frente contra a Covid-19 em Manaus, conforme informações divulgadas pela assessoria da comunicadora. A ex-BBB já vinha incentivando doações para ajudar o estado, por meio da campanha "Respira Amazonas".

“Após ajudar na campanha de arrecadação de cilindros de oxigênio e insumos, ela optou ir para Manaus, para dar todo o suporte necessário como médica nos hospitais", confirmou a assessoria da ganhadora do BBB20 ao EM TEMPO .

Nas redes sociais, a atitude ganhou a admiração da população amazonense e dos voluntários que atuam nas campanhas de Manaus. "Ela está sendo uma ajuda que vocês não têm ideia", compartilhou um internauta.

Em uma das imagens que circulam na internet, a médica, ao lado de outras profissionais, aparece no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, uma das unidades de referência no atendimento à Covid-19.

Ajuda nacional

Com a crise de falta de oxigênio no Amazonas, diversos artistas se mobilizaram para garantir os insumos necessários para as unidades hospitalares de Manaus. Whindersson Nunes, um dos principais mobilizadores da campanha, chegou a doar 50 cilindros do gás para a capital.

Os cantores Luan Santana e Gusttavo Lima, além de realizar a doação de cilindros, também arcaram com a logística de entrega do gás e dos outros insumos na capital amazonense.



A mobilização ganhou grandes proporções, e artistas como Joelma, Alok, Tata Werneck e Tirupilla também se engajam para arrecadar doações.