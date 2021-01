Fã idosa do documentário de Anitta processa cantora e Netflix

Anitta pode ter sérios problemas com a Justiça. Uma fã idosa da cantora, dona Maria Ilza de Azevedo, resolveu processar Anitta após ter sido exposta no documentário ‘Anitta – Made in Honorio’ na Netflix. Além da artista, a plataforma de streaming também será processada.

Segundo informações da coluna de Fábia Oiveira, do jornal O Dia, os advogados de Maria disseram que ela estava internada no CTI com coronavírus, e soube que sua imagem estaria sendo veiculada na série após receber ligações de pessoas próximas que zombavam de sua aparição na atração.

Ainda de acordo com a defesa da veterana, o episódio em que ela aparece na sala da casa de Anitta, como se tivesse ido até lá sem a autorização, como uma situação de ‘caráter jocoso’.

“Para piorar, a atitude nefasta, covarde, mesquinha, das rés (Anitta e Netflix) acaba criando um mal estar na equipe de produção, que discute uma suposta falha na segurança em relação a presença da Autora (Maria Ilza)”, disse um dos dos advogados.

Além do constrangimento, Maria ainda alega na ação o direito do uso de imagem, que não foi autorizado por ela.

*Com informações da ISTO É