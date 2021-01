Após polêmica, influencer desiste de papo com Antônia Fontenelle

Fontenelle pediu desculpas, mas a fala dela não agradou | Foto: Divulgação





Antônia Fontenelle faz sucesso com seu canal no YouTube, Na Lata, que tem mais de dois milhões de inscritos. Nesta quinta-feira (21), o entrevistado seria o influencer Ney Lima. Mas, pouco antes da entrevista acontecer, Ney cancelou a participação alegando que seu empresário seria o mesmo de Whindersson Nunes e, por ele não se dar bem com Antônia, seria uma saia justa para Lima comparecer à gravação.

Ney achou melhor cancelar a participação | Foto: Divulgação