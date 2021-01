Blogueira é internada em estado grave na UTI após cirurgia plástica

Família explicou que a jovem passou pelo procedimento estético no dia 9 deste mês | Foto: Divulgação

A digital influencer Liliane Amorim, de 27 anos, está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após se submeter a uma lipoaspiração.

Em publicação nas redes sociais, a família explicou que a jovem passou pelo procedimento estético no dia 9 deste mês, mas teve de ser hospitalizada dias depois com complicações no pós-cirúrgico.

No último dia 15, Liliane passou por uma nova cirurgia. Nesta semana, teve de ser transferida para a unidade intensiva.

Apesar a gravidade, o quadro é estável.

