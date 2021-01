Larry King, apresentador, morre aos 87 anos

O apresentador de TV dos Estados Unidos Larry King morreu, neste sábado (23), aos 87 anos. King comandava um tradicional programa de entrevistas na CNN americana há mais de 25 anos.

"É com profundo pesar que a Ora Media anuncia a morte de nosso co-fundador, apresentador e amigo Larry King, que morreu nesta manhã aos 87 anos no Centro Médico Cedros Sinai de Los Angeles", diz um comunicado publicado em seu perfil oficial no Twitter.

O apresentador estava internado desde o início do mês por conta de complicações do coronavírus. Ele tinha tem diabetes tipo 2, um dos fatores de risco para a Covid-19, e retirou um câncer de pulmão em 2017.

*Com informações do G1