Zezinho Corrêa melhora e respira sem aparelhos

Zezinho Correa, vocalista do grupo Carrapicho, está respondendo bem ao tratamento contra a covid-19. O músico, que está internado no Hospital Samel, em Manaus, apresentou melhora nos últimos dias e os médicos, inclusive, diminuíram a sedação e os remédios.

"Zezinho se encontra em processo de desmame, tanto da medicação, quanto da sedação, para que ele acorde aos poucos, no tempo dele e isso está acontecendo. Ele vem respondendo a cada dia e nos últimos três dias de uma maneira muito boa", explicou o assessor de imprensa do músico. "Ele já respira sem a ajuda de aparelhos, esta respirando por conta própria e o nosso aguardo agora é que ele acorde sozinho nas próximas horas ou o quanto antes, é incerto. Mas ele está totalmente a disposição do próprio organismo por estar reagindo bem as medicações", completou o assessor ao R7

Ainda de acordo com o porta-voz de Zezinho, ele se submeteu a uma traqueostomia (procedimento cirúrgico para abertura da parede anterior da traqueia a fim de ajudar na respiração). "O processo foi um sucesso, foi realizado de uma maneira impecável, deu tudo certo e não vai afetar o canto dele", afirmou.

O vocalista do Carrapicho segue internado em recuperação. Ainda não há previsão de alta.

Em Manaus, o vocalista foi vítima de fake news várias vezes afirmando que ele "havia falecido".

*Com informações do R7