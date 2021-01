Cantora Iza entra na onda do desafio "Buss It" e arranca elogios

Em menos de 24 horas, a publicação da Iza no TikTok já acumula mais de 1 milhão de curtidas. | Foto: Reproduçao Internet

No TikTok, o viral da vez é a música “Buss It”. Sempre por dentro das novidades, a cantora Iza não ficou de fora do challenge e publicou na última sexta-feira (22) um vídeo em que, ao som do hit da rapper Erica Banks, passa por uma transformação incrível.

Faxina não, eu disse V A C I N A ✨#BussItChallenge pic.twitter.com/KTqN8NnFfO — IZA (@IzaReal) January 23, 2021

Em menos de 24 horas, a publicação da Iza no TikTok já acumula mais de 1 milhão de curtidas. No Reels, por sua vez, o vídeo foi visualizado mais de 7 milhões de vezes, ultrapassando também a marca de 1 milhões de curtidas. Um sucesso!

Iza arrancou elogios de diversos fãs na web. "Imperatriz!", disse um internauta. "Que obra perfeita", falou outro. "Iza, mulher, tu é um monumento, um patrimônio do Brasil. Linda, inteligente, talentosa, simpática. Enfim, extremamente perfeita", comentou mais um.

O challenge funciona assim: as pessoas devem aparecer com um visual mais descontraído e sem maquiagem antes de uma transição acontecer, cortando para o momento em que a galera está toda arrumada e esbanjando luxo.

*Com informaçoes do R7 Notícias

Leia Mais:

MC Fioti grava remix no Instituto Butantan