Andressa Suita viaja para celebrar aniversário com irmã e amigas

Neste fim de semana, a influenciadora juntou as amigas para uma “girl trip” até Pirenópolis, cidade turística que fica a 153 km de Brasília, e deixou claro que está livre, leve e solta. Suita também fez questão de reforçar não está morando com o ex-marido nem namorando com ele.

Em meio a boatos de reconciliação com Gusttavp Lima, Andressa Suita viajou com amigas e irmã, Luara Suita, para o meio do mato. A modelo deu continuidade às comemorações do seu 33º aniversário e aproveitou para dividir momentos com os internautas.

A mãe de Gabriel e Samuel mostrou a vista do local onde está hospedada e também curtiu um som enquanto preparavam comida. Para completar, ela e as amigas fizeram uma fogueira.

Antes da viagem, a modelo comemorou o aniversário com os filhos: "São 33 anos de vida em um caminho abençoado por uma infância feliz e uma juventude já marcada por muito trabalho", escreveu ela no Instagram.

