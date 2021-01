Marina Ruy Barbosa posa de biquíni e deixa parte da virilha à mostra

Na legenda, Marina Ruy Barbosa descreveu seu sentimento pelo clima do verão atual | Foto: Reprodução

Marina Ruy Barbosa atualizou as redes sociais neste último sábado (23), e proporcionou um momento de admiração gigantesca entre seus milhares de seguidores ao surgir apenas de biquíni num ensaio fotográfico.



Em sua conta oficial do Instagram, a atriz de 25 anos surgiu sentada, e com uma sandália de salto, estampou a boa forma com um biquíni que deixou parte da sua virilha à mostra.

Na legenda, Marina Ruy Barbosa descreveu seu sentimento pelo clima do verão atual. “Eu amo o verão. Confesso que queria estar aproveitando mais esse, mas é claro que esperamos tempos melhores daqui pra frente”, disse.

Dentre os comentários, Marina Ruy Barbosa conquistou inúmeros elogios de alguns dos mais de 37 milhões de seguidores. “Deusa”, “Maravilhosa”, “Perfeita”, “Que linda”, “Linda, não tem limites”, escreveram.





*Com informações do Observatório