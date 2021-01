Lana Rhoades, ex-atriz pornô, quase mostra demais em clique sexy

A ex-atriz pornô Lana Rhoades, de 24 anos, usou as redes sociais nos últimos dias e viralizou na internet após postar uma foto bastante sensual acompanhada de suas amigas. No clique, ela quase mostra tudo.

No Instagram, Lana posou acompanhada da dupla de loiras e sentada com uso de um roupão, estampou as pernas cruzadas e quase deixou à mostra as partes íntimas no clique sensual.

Na legenda, Lana Rhoads falou: “Dia incrível! Feliz em anunciar que vou lançar minha própria linha de lingerie nesta primavera. Hoje tenho que fotografar todos os designs com minhas melhores amigas, mal posso esperar para compartilhar com vocês em breve”, escreveu.

Veja o clique:

*Com informações do Observatório dos Famosos