Influenciadora 'trolla' Anitta e recebe "patada"

Morgana mostrou a "troca de indelicadezas" e afirma que estava mandando mensagens a pessoas famosas | Foto: Divulgação

Com um milhão de seguidores no Instagram, Morgana Santana levou um susto ao receber uma mensagem privada, na madrugada deste domingo (24) de Anitta. A influenciadora e youtuber tinha mandado um comentário e não esperava que a cantora respondesse.

"Oi Larissa, você é uma péssima cantora", escreveu. Só que a Poderosa rebateu. "Oi. Eu não faço ideia de quem você seja, então não sei dizer se você é boa ou ruim em whatever the fuck [qualquer po***a] seja o que você faz. Beijos".

Morgana ficou surpresa. "Era só um desafio de um vídeo para o YouTube", explicou e logo em seguida pediu desculpas para os fãs da cantora: "Por favor, antes que me xinguem. Eu estava gravando um vídeo para o YouTube, mando mensagem para famosos, mensagens boas, ruins, para vários famosos, mas era pra um vídeo. Eu nunca imaginei que a pessoa ia me responder, entendeu? E a Anitta me respondeu xingando.".

Morgana mostrou a "troca de indelicadezas" e afirma que estava mandando mensagens a pessoas famosas, sejam elogiosas ou não, como parte de um desafio do YouTube, e não esperava que ela a respondesse.

*Com informações do IG Famosos

Leia Mais:

Lana Rhoades, ex-atriz pornô, quase mostra demais em clique sexy