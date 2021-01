Após 32 anos, Faustão deixará Globo em dezembro

Fausto Silva segue até o fim do ano na programação da Globo | Foto: Divulgação

Segundo informação do colunista Flávio Ricco, do R7, confirmada por Lauro Jardim, do jornal O Globo, Fausto Silva apresentará o Domingão somente até o final deste ano, quando termina seu contrato.



Após sair da emissora, ele irá "conversar com o mercado", escreve Ricco. "Afinal, serão 32 anos de casa, com muitas conquistas, prêmios e o reconhecimento de um trabalho muito bem feito", comenta o próprio Faustão.

Até o fim do ano, porém, o programa segue normalmente na programação.

De acordo com o site "Noticias da TV", Fausto teve uma reunião recentemente com Carlos Henrique Schroder e com Ricardo Waddington, os dois principais executivos dos Estúdios Globo, e ficou sabendo que a emissora tem planos de uma nova programação para os fins de semana.

A reportagem informa ainda que Waddington, que está assumindo o controle da Teledramaturgia e do Entretenimento da emissora (e substituindo Schroder), propôs a Fausto um programa nas noites de quinta-feira.

No último domingo, Fausto comunicou à Globo que optou por não se arriscar na faixa das 23h. "Prefiro cumprir minha história na Globo. Foram 32 anos de uma relação maravilhosa e 100% de liderança", disse.

