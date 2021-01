Ator Fiuk esclarece o motivo de estar no BBB-21

O artista esclareceu que o anseio por mudanças o fez aceitar a empreitada | Foto: Divulgação

Rio de Janeiro (RJ) - E finalmente começa nesta segunda-feira, o reality mais esperado do Brasil: A 21ª edição do Big Brother Brasil, da Rede Globo.Antes mesmo de ser confirmado como um dos participantes, Fiuk já era um nome especulado nas redes. Muitos questionavam o que teria levado o ator a participar do programa.



O artista esclareceu que o anseio por mudanças o fez aceitar a empreitada. “Acho que essa participação no BBB 21 representa a coragem de me aceitar e ir atrás dos meus sonhos, mesmo com todos os meus defeitos. O desconhecido me fez topar o convite, a vontade da transformação, o novo”, contou o cantor, que é filho de Fábio Jr. e irmão de Cleo.

Por decisão popular, Fiuk, Viih Tube e Projota (do Camarote) e Lumena, Juliette e Arthur (da Pipoca), já entram imunes na primeira semana de jogo. Eles ocuparão, provisoriamente, um local à parte, sem convívio com os demais confinados. Além disso, caberá aos seis, em consenso, indicar alguém ao paredão.

Até então, os outros 14 participantes da casa principal não saberão que têm companhia de outros moradores até o momento do encontro.

Atulamente, o elenco do programa conta com 20 pessoas: 10 do grupo Pipoca e outros 10 do Camarote.

O BBB21 terá a apresentação de Tiago Leifert e irá ao ar de segunda à sábado, após A Força do Querer e, aos domingos, após o Fantástico.

