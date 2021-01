‘Calma, Juliette’: funk inspirado no BBB 21 viraliza nas redes sociais

Com apenas três dias de reality, o BBB21 já ganhou um funk que viralizou na web. O dono do hit ‘Calma, Juliette, o cara só foi educado’ é o MC WC, que no ano passado, havia lançado a música ‘Tropa do Prior’.

Desta vez, a inspiração veio da relação intensa de Juliette com Fiuk logo nos primeiros dias do confinamento.

“Calma, Juliette, o cara só foi educado; Ele disse: ‘Oi, tudo bem?’ e ‘Obrigado’; E tu já chamou de namorado”, diz o trecho da letra, que já conta com centenas de visualizações em páginas de humor no Instagram, e no TikTok.

“Achei divertida a história dos dois. Mas dá para entender o lado da mulher, afinal é o Fiuk, o filho do Fábio Júnior. O cara é boa pinta, tem charme. Isso é entretenimento puro“, disse o MC WC.

Confira a música: