Influencer que defendia aglomerações morre vítima da Covid-19

A influencer Ygona Moura, que estava internada com Covid-19, morreu na noite desta quarta-feira (27). A informação foi confirmada pelo perfil oficial da criadora de conteúdo no Instagram. A criadora de conteúdo ficou famosa após incentivar aglomerações nas redes sociais. Em um dos últimos vídeos postados em sua página, ela tira sarro da pandemia da Covid-19. Isso ocorreu dias antes de ser diagnosticada com a doença.

"Pessoal, perdemos a Ygona", dizia o story da rede social, que estava sendo utilizado pela família da influencer para dar informações a fãs sobre o estado de saúde dela.

Mais cedo, Ygona teve piora em seu estado de saúde, na UTI, mas o quadro logo foi estabilizado. Ela estava intubada e em coma, sem previsão de alta. A família de Ygona lamentou as críticas que ela vinha recebendo.

Veja o vídeo postado pela influencer dias antes de ser internada: