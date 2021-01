Polícia apreende passaporte e R$ 470 mil na casa de Nego do Borel

Nego também prestou queixa contra a atriz, por injúria, calúnia e difamação | Foto: Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo, com apoio de agentes fluminenses, cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra Nego do Borel. Na mansão do cantor, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foram apreendidos R$ 470 mil em dinheiro e o passaporte do artista.

As buscas estão relacionadas ao boletim de ocorrência que Duda Reis, ex-noiva do cantor, registrou na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em São Paulo há 15 dias.

Duda afirma ter sido vítima de violência e de ameaças feitas pelo ex-noivo — ele nega. Um dos mandados foi cumprido na mansão de Nego no Recreio dos Bandeirantes. Lá, policiais encontraram e retiveram o passaporte do artista. Em um cofre, os agentes encontraram as cédulas.

A outra busca foi em um endereço em São Paulo, onde o cantor estava. Agentes apreenderam ainda telefones e um computador nos dois endereços. A defesa do funkeiro não quis se manifestar sobre a operação.

Nego também prestou queixa contra a atriz, por injúria, calúnia e difamação. No dia 15, policiais apreenderam na casa de Nego no Recreio uma réplica de fuzil, usada para a prática de airsoft.

A 42ª DP (Barra) apurava a denúncia publicada em meios de comunicação de que ele teria um fuzil em casa. No dia 14, Duda contou aos policiais da 1ª DDM que as agressões de Nego começaram em fevereiro de 2018, durante o carnaval. Ela disse que o cantor a ameaçou porque ela foi ao Sambódromo do Rio sem a anuência dele.

A partir daquela data, depôs Duda, o cantor iniciou uma rotina de "humilhações e xingamentos". Ela também afirmou que foi agredida fisicamente na frente de outras pessoas.

*Com informações do G1/RJ

Leia mais

Sem ajuda financeira, mãe de Nego do Borel vende marmitas: veja vídeo