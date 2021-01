Whindersson Nunes será papai? Casal anuncia gravidez nas redes sociais

Whindersson assumiu o relacionamento com a estudante em novembro do ano passado | Foto: Divulgação

Whindersson Nunes e a namorada, Maria Lina Deggan, serão pais. O humorista anunciou, através redes sociais, nesta quinta-feira (28) que vai ter um filho com a estudante. A gravidez foi compartilhada através de uma série de fotos do casal.

"Eu não sei se você vai ser menino ou menina, mas eu quero que você saiba que eu passei a minha vida inteira indo atrás do melhor pra você, não sei se você vai empinar pneu de moto ou balé, mas eu quero que você saiba que seu pai trabalhou muito pra dar a você a opção de poder escolher", escreveu Nunes no perfil do Instagram.

"Hoje eu penso tanto em como o mundo vai estar quando você nascer, uma preocupação que eu não tinha pra mim mesmo. Obrigado, Maria, pelo melhor presente que eu já pude ganhar em toda minha vida."

Whindersson assumiu o relacionamento com a estudante em novembro do ano passado, e de cara fez uma música dedicada à ela.

Em outro post, o humorista disse que se assusta com o fato de ser tão conhecido e com a maneira como isso pode afetar seu relacionamento. Whindersson começou a namorar Maria após se separar de Luísa Sonza. Em abril, ele e a cantora comunicaram que não eram mais casados.

