Luísa Sonza curte post de Whindersson Nunes anunciando que vai ser pai

Luísa e Whindersson terminaram o casamento de dois anos no final de abril de 2020 | Foto: Divulgação

O anúncio feito por Whindersson Nunes de que a namorada, Maria Lina Deggan, está grávida foi o assunto da noite nesta quinta-feira (28). E até a ex-esposa do humorista, Luisa Sonza, fez questão de dar like na publicação em que o casal aparece abraçado e exaltando a barriga de gravidez.

Após o fim do casamento, a cantora continuou seguindo o humorista na rede social, mas ele já deu unfollow nela.

Luísa e Whindersson terminaram o casamento de dois anos no final de abril de 2020. Cerca de quatro meses depois, a cantora assumiu o romance com Vitão e chegou a ser acusada de trair o ex, o que ela negou. Já Whindersson e Maria revelaram o namoro em novembro.

Logo após anunciar a primeira gravidez, Maria Lina Deggan, namorada de Whindersson Nunes, teve que lidar com comentários maldosos na internet e acabou expondo alguns haters. No Instagram, ela publicou um print que mostra uma conversa entre duas internautas, aparentemente da mesma cidade que ela, chamando-a indiretamente de "golpista".

Ao perceber os comentários maldosos, Maria Lina decidiu expor as conversas e os nomes das internautas, com a repreensão: "Esse tipo de pessoa: NÃO SEJAM". Após o desabafo no Instagram, a jovem publicou outro clique com Whindersson para espairecer. "Felicidade demais para ligar para coisa ruim. Só amor no coração", disse ela.

Leia mais

Whindersson Nunes será papai? Casal anuncia gravidez nas redes sociais

Débora Falabella e Gustavo Vaz anunciam término do namoro