Léo Santana presenteia a mãe com apartamento: "Tudo por vocês"

Brasil - Nessa semana, o cantor Léo Santana comoveu os fãs após compartilhar um vídeo mostrando uma surpresa que preparou para a mãe: a compra de um apartamento. Na publicação, a matriarca, muito emocionada, comemora o recebimento do presente. "Tudo por vocês família", afirmou o famoso.

Muito reservado com a vida pessoal dos familiares, o cantor explicou o motivo pelo qual resolveu compartilhar o fato com os fãs. "Vocês que me seguem sabem o quanto eu sou reservado e discreto com todos os meus, mas tinha que vim aqui compartilhar mais essa vitória com todos vocês que estão sempre ao meu lado."

Na legenda da publicação, Léo também citou que o pai, falecido em novembro do ano passado, sabia do presente. "PS: Quando entreguei a chave do novo apartamento de meus pais, meu pai ainda estava em vida, mas devido a sua delicada saúde decidimos juntos em deixar ele de boa no antigo apartamento e depois sim ele foi lá conhecer o novo... enquanto estava finalizando a decoração e detalhes desse novo apartamento ele acabou falecendo."

"Mas com certeza tá orgulho do filho dele que sempre fez e faz pela sua família. TE AMAMOS PAI", finalizou o artista, emocionado.

