Teve muita treta: veja o que rolou na madrugada agitada no BBB 21

Lucas Penteado se desentendeu com quase todos os jogadores

Manaus - A madrugada deste sábado (30) foi agitada na casa do Big Brother Brasil, com muito chororô e confusão, e quase terminou com Lucas Penteado desistindo do jogo. Tudo começou durante a festa do líder, o brother iniciou uma conversa com Rodolffo, falando que o cantor deveria se desconstruir para não ser um homem "tóxico".

A partir daí, Lucas, já alterado pela bebida, iniciou diversos assuntos com os outros jogadores, entre eles Kerline, com quem já havia se desentendido anteriormente. Em certo ponto da conversa, sobre o relacionamento dos dois, a moça afirmou que ele a estava pressionando quando questionou se ela ficaria com ele e, quando tenta conversar, ele não a escuta e ela sai chorando.

"Eu te escutei me chamando de dissimulada, de uma pessoa ruim, coisa que eu sei que não sou. Eu te escutei e te entendi. Você não consegue ter uma conversa sadia comigo, eu tenho vontade de chegar, interagir contigo, eu amo dançar, cantar, gostamos das mesmas músicas e você nem olha na minha cara. É feio você me tratar assim", defende a sister.

Já na casa, Kerline pede, aos prantos, que os outros brothers não mencionem mais seu nome a Lucas e vice-versa. Logo, os participantes se compadecem da moça e Karol Conká toma suas dores. "Você não vai desestruturar a Ker, ok? Eu vou proteger a Ker, você não vai desestruturar ela", defendeu Conká.

Em certo ponto, Lumena tenta conversar e dar suporte emocional ao ator, que aparenta estar muito abalado, mas acabam se desentendendo. Carla Diaz pede para que os dois conversem em outro momento, com mais calma, mas Lumena se exalta e grita "Carla, licença!".

Neste momento, Lucas arruma suas coisas e fica em frente ao confessionário, pensando em pedir para ir embora, mas desiste. Entre um momento e outro, Lucas começa e termina pequenas discussões com outros participantes do jogo, como Arcrebiano e Camilla de Lucas, que perderam a paciência com a forma com que o ator estava agindo.

Na tarde deste sábado (30), o perfil de Lucas Penteado no Twitter informou que a agência que estava fazendo a assessoria do ator rompeu o contrato.

