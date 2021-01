Veja quem é o primeiro participante do BBB 21 ir ao paredão

João Luiz foi o primeiro a atender o big fone e indicou Sarah, Rodolffo e Arcrebiano ao paredão | Foto: Divulgação

Manaus - O big fone, uma das dinâmicas da casa do Big Brother Brasil, garantiu a primeira emparedada da semana: Sarah Andrade, do grupo Pipoca. A jovem havia sido indicada por João Luiz, no primeiro toque do big fone, na tarde deste sábado (30).

A dinâmica do big fone ocorreu em três etapas. Na primeira, João Luiz atendeu o telefone e indicou Rodolffo, Arcrebiano e Sarah direto ao paredão. Logo no segundo toque, Arcrebiano atendeu e se salvou. "Gente, eu tenho que salvar uma pessoa do paredão. Se eu estiver no paredão, eu posso me salvar. Eu vou correr esse risco, me salvando. Desculpa", disse o modelo.

No último, o brother foi quem atendeu o telefone novamente e, desta vez, salvou Rodolffo, garantindo a Sarah um lugar no primeiro paredão da temporada.

