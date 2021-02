Lumena humilha Lucas e vídeo viraliza: 'Você não tem oferecido nada'

O BBB21 está gerando uma série de discussões nas redes sociais, principalmente, sobre a atuação de Lucas Penteado e a reação dos participantes dentro do reality. A polêmica da vez tem a ver com a baiana Lumena, que humilhou o ator na tarde desta segunda-feira (1º) após ele tentar conversar sobre a atitude da cantora Karol Conká - que o expulsou da mesa na hora do almoço .

"O que você tem feito é vomitar nas pessoas. Você não tem oferecido nada de grandioso. Você não tem oferecido uma escuta... Um cuidado do ambiente", diz Lumena.

Lucas retruca e diz que ofereceu uma comida coletiva ao fazer um mousse para a casa. Indignada, a baiana diz que o mousse virou piada.

Veja o vídeo do momento da discussão:

Lumena perde a paciência com Lucas | Autor: Divulgação