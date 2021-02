'BBB 21': Pai de Lucas Penteado passa a noite em hospital

As atitudes de Lucas Penteado estão tendo impactos dentro e fora do confinamento. O ator, que causou várias confusões durante a festa Herança Africana, na madrugada de sábado (30), tem sido 'isolado' dos demais participantes do 'BBB 21'. Ele chegou jantar sozinho, na noite de sábado, após Karol Conká combinar com os outros de comerem mais cedo.

No Twitter, Nayara Souza comentou que o pai do ator chegou a passar mal ao ver as pessoas julgando o filho nas redes sociais. "Dona Andrea me ligou. Ela é mãe do Lucas. As pessoas na internet não tem noção do impacto que podem causar. O pai do Lucas passou a noite no hospital, e ela ta achando que é culpada, porque o sonho dele é dar o teto dela. Estou enviando a ela as mensagens de carinho!", publicou.

Dona Andrea me ligou. Ela é mãe do @koka_lucas. As pessoas na internet não tem noção do impacto que podem causar. O pai do lucas passou a noite no hospital, e ela ta achando que é culpada, pq o sonho dele é dar o teto dela. Estou enviando a ela as mensagens de carinho! — Nayara Souza 🏀 (@spnayarasouza) January 31, 2021





*Com informações do IG