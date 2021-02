Whindersson Nunes tentou filho com ex, mas ela preferiu carreira

Vontade de ser pai é um desejo antigo do humorista | Foto: Divulgação

Whindersson Nunes demonstra que está feliz da vida com a gravidez da namorada, Maria Lina. A vontade de ser pai é um desejo antigo do humorista. Em uma entrevista para a Rádio Jovem Pan, no início do ano passado, o comediante comentou que queria ter uma família com Luísa Sonza, que na época era casada com ele.

"Eu queria ter filho, mas, depois de conversar, eu realmente entendi que a minha esposa é muito nova. Ter um filho com a carreira dela começando a dar certo, de só lançar coisa boa, não tem como você interromper", disse Whindersson na ocasião.

