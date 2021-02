Tombada: Karol Conká perde 300 mil seguidores e Lucas a ultrapassa

Karol tinha 1,5 milhão de seguidores ao ser anunciada para o BBB | Foto: Divulgação

Entre canceladores e cancelados, os telespectadores do BBB já tomaram um lado. Karol Conká está em uma queda vertiginosa no número de seguidores de seu Instagram e acaba de ser ultrapassada por Lucas Penteado, seu maior desafeto na casa.

Karol tinha 1,5 milhão de seguidores ao ser anunciada para o BBB. Ela chegou a alcançar a marca de 1,8M dentro do confinamento, mas perdeu 300 mil seguidores desde o último sábado (30), quando o público passou a reprovar seu comportamento com Lucas, chegando a 1.552.537 no momento da reportagem.

Já Lucas tinha apenas 181 mil seguidores quando o BBB começou e era o participante do grupo camarote menos seguido. Nesta terça-feira (2), o ator chegou a 1.568.217 de fãs no Instagram e conquistou o apoio do público

Outro alvo das críticas de Karol, Juliette Freire também já ultrapassou a cantora na rede social. A paraibana é a participante do grupo pipoca mais seguida até o momento, com 2,2 milhões de fãs no Instagram.

*Com informações do site Metrópoles