Assaltante 'idêntico' à Harry Styles viraliza na web após ser preso

Jason Sanderlin e cantor britânico Harry Styles | Foto:

A fotografia de um assaltante preso na Pensilvânia, nos Estados Unidos, chamou a atenção da imprensa na última semana. Jason Sanderlin, de 21 anos, acusado de agressão e assédio, possui traços semelhantes ao cantor britânico Harry Styles, voz do single Watermelon Sugar.

Apesar de inúmeras semelhanças como o cabelo, boca, nariz e queixo, Jason se destaca com uma enorme tatuagem do número "33" na testa. De acordo com o The New York Post, Jason também é acusado de conspiração, roubos, ameaças terroristas e outros delitos.

A fiança de Jason é de 250 mil dólares americanos.

*Com informações do site SBT Notícias

